В НБУ пояснили, почему падение экономики Украины не совпало с прогнозом

В Украине в I квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении, несмотря на то, что прогнозировалось падение на 0,5%.

Как сообщает пресс служба НБУ, главной причиной стали карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

В общем НБУ назвал такие причины падения экономики Украины:

негативное влияние карантина на сектора услуг;

стремительное падение инвестиций;

углубление падения потребления государственного сектора на фоне сложной фискальной ситуации;

замедление роста частного потребления;

замедление роста экспорта на фоне ослабления внешнего спроса.

"Фактическое падение экономики было более существенным, чем оценка Национального банка, опубликованная в Инфляционном отчете за апрель 2020-го (0,5%). Это связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось", – сказано в сообщении.

Весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций на 21,4% в годовом измерении. В НБУ отмечают, что столь значительные темпы падения инвестиций последний раз наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов.

"До начала коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания. Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь. Однако ожидания не оправдались, в том числе, из-за коронакризиса", – пояснили в Нацбанке.

В I квартале 2020 впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили, что падение ВВП Украины по итогам апреля 2020 составит не 7,7%, как прогнозировалось ранее, а 8,2%. А вот рост зарплат по итогам года рекордно снизится.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.