В НБУ пояснили, как минималка в 5 тысяч грн повлияет на рост цен

Минималку уже в 2020 году поднимут до 5 тысяч.

Повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен, запланированное на 1 сентября 2020 года, не произведет существенного эффекта на цены, как это было в 2017 году.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньшим, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют достаточно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж", – пояснил он.

По его словам, повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления.

"Есть еще один очень важный показатель, я о нем вскользь говорил – коэффициент сбережений населения. Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем отрицательный показатель накоплений населения. Это означает, если говорить простым языком, что из доходов люди не откладывают, а наоборот "проедают" старые накопления. Здесь мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд", – прояснил Шевченко.

Он пояснил, что в НБУ намерены в случае инфляции сглаживать ее монетарными методами.

"Поверьте, я за последние две недели увидел массу исследований на эту тему, совершенно разных. Некоторые говорят, что совершенно нет влияния на инфляцию, когда повышение идет за счет фискальных механизмов. Я с этим не согласен, но такое повышение не дает существенного прямого эффекта на инфляцию", – заключил глава НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Этот вопрос парламент рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года – до 6000 грн, с 1 июля 2021 года – до 6500 грн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!