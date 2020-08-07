Зеленский задумал поднять минималку: разбогатеют ли украинцы или это новая обуза для страны

Президент Владимир Зеленский на днях внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен – на 267 гривен. Так, поднять минималку могут уже в этом году, если монобольшинство утвердит документ на внеочередном заседании в августе.

В то же время в НБУ обнародовали позицию, которая прямо противоречит задекларированному курсу Офиса президента. Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб предупредил, что якобы повышение минимальной зарплаты станет для Украины обузой для бюджета – повлияет на госдолг и инфляцию.

OBOZREVATEL разобрался, как в действительности скажется на украинцах повышение минималки.

Если парламент примет президентский законопроект, украинцы уже в этом году смогут получать не меньше 5 тысяч гривен (без вычета налогов).

По словам замглавы Офиса президента Юлии Ковалив, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года.

В 2021 году минимальную зарплату повысят дважды:

с 1 января 2021-го – 6000 грн;

с 1 июля 2021-го – 6500 грн.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL заявил, что повышение минималки стоит расценивать исключительно как позитив, а Сологубу после такого заявление, по мнению Ревы, не место в НБУ.

"Практика, которая была у нас (Кабмин Гройсмана. – Ред.), когда мы в 2017 году повысили зарплату вдвое, показала, что это имеет абсолютно положительный эффект на все сферы жизни украинцев", – отметил бывший министр.

Он пояснил, что в первую очередь такой шаг больно ударит по "теневикам" – тем, кто оформил всех своих сотрудников (и даже руководителей) на минималку и таким образом экономит на уплате налогов в бюджет. Таким образом меньше платежей поступает и в Пенсионный фонд.

"Если мы говорим о тех, кто платит "белую" зарплату, то у них работников, имеющих минимальную заработную плату, очень мало. То есть на них это не отразится. А "теневики", среди которых у нас 75% работников мелких и средних предприятий, включая 80 тысяч руководителей, заработную плату декларируют на уровне минимальной. Ясно, что в конвертах они получают дополнительные деньги", – пояснил Рева.

Повышение минимальных окладов приводит не к уменьшению зарплат, а к увеличению поступлений в Государственный бюджет и Пенсионный фонд. В частности, из-за того, что минималку в 2020 году так и не повысили до 5,5 тысяч гривен, у нас и существуют колоссальные недопоступления в бюджет, отмечает экс-министр.

По мнению Ревы, сейчас власти уже должны повысить минимальную зарплату до 6 тысяч гривен, чтобы частично перекрыть дефицит госбюджета.

"Я не знаю господина Сологуба, но я всегда эти заявления расцениваю с позиции того, кому это выгодно. Выгодно это "теневикам", которые платят официально минимальную зарплату и с нее платят налоги, а все остальное платят в "конвертах". То им любое повышение минимальной зарплаты невыгодно. Нужно помнить, что в нашей стране, кроме "теневиков", есть еще учителя, врачи, работники культуры, военные, пенсионеры, о которых надо думать", – считает экс-министр соцполитики.

На ком отразится повышение минималки

Учитывая то, что в Украине достаточно быстро растут цены, пояснил аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

Пенсии. Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже после повышения – 2075 грн. Повышение минималки приведет к выводу части бизнеса из тени. Что же касается предприятий, которые устроили своих сотрудников на полную ставку и платят им "белую" зарплату, их повышение не затронет. Сумма налогов для них никак не изменится.

Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих (в первую очередь врачей и других бюджетников, которые на самом деле получают минималку). Их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м скажется на 37% работающих. Именно столько украинцев, согласно данным Госстата, на данный момент получают меньше указанной суммы.

В Минфине уже сказали, что деньги на повышение зарплаты в 2020 году нашли. А вот средства на два этапа повышений в 2021 году еще ищут.

По словам министра финансов Сергея Марченко, государственный бюджет получит рост отчислений, однако вместе с тем придется больше потратить на заработные платы бюджетников. Повышать ли тарифную сетку и как внедрить такое повышение, в Минфине еще не решили.

"Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но на сегодняшний день я не могу вам сказать в целом об эффекте от этого шага. Потому что здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты (потому что в них оседает большая часть НДФЛ) и Пенсионный фонд, а государственный бюджет выигрывает только частично, потому что бюджетная сфера существенно вырастет. И тут вопрос: каким образом мы это будем вводить? Будем ли мы первый тарифный разряд повышать, и в каком объеме?" – сказал Марченко.

При этом сам министр финансов согласился: повышать минимальную зарплату нужно, однако предварительно стоит просчитать будущие расходы и влияние на бюджет и экономику страны.