Членам Совета НБУ не ограничивали зарплаты на время карантина – СМИ

Ограничения зарплат госчиновникам 10 минималками (47 тыс. грн) на период карантина не распространялось на членов Совета Национального банка.

Об этом говорится в материале "Экономической правды". Эту информацию изданию подтвердил член Совета Нацбанка Виктор Козюк.

Отмечается, что решение о том, чтобы не ограничивать размер денежных вознаграждений членам Совета Национального банка приняло правление НБУ.

"Статья закона предусматривала перечень должностей и лиц, на кого распространяются ограничения. Формальных оговорок, что она распространяется на членов Совета НБУ, там действительно не было. Никто не знает, в чем причина этого", – сообщил он.

Кого касались ограничения на размер зарплат чиновников

Согласно закону, парламент ввел ограничения по размеру выплат госслужащим на время карантина в сумме, что не должна превышать 10 минимальных зарплат, установленных по состоянию на 1 января 2020 года (то есть 47 230 грн в месяц). Его распространили на служебных и должностных лиц Нацбанка. Однако члены Совета НБУ не являются ни теми, ни другими.

"Вопрос вознаграждений членам Совета НБУ был вынесен на заседание, и Рада проголосовала рекомендовать правлению Нацбанка действовать в соответствии с законом. В правление не было законодательных оснований интерпретировать положения так, чтобы ограничить размер выплат членам Совета", – добавил Козюк.

В Национальном банке отказались озвучить размер вознаграждений членам Совета НБУ в 2020 году. Согласно финансовой отчетности НБУ за 2019 год, ежемесячно член Совета Нацбанка получал около 133 тыс. гривен. Если предположить, что в этом году размер вознаграждений не менялся, то члены Совета Нацбанка ежемесячно зарабатывали почти втрое больше, чем чиновники в других органах власти или государственных компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности – судей.

Позже Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантина. Согласно ему, был признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджета на 2020 год, а производство в отношении документа правительства было закрыто.

28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.

16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

3 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3991, принятие которого дает возможность Кабинету министров отменить ограничения максимальных заработных плат для чиновников.