В НБУ назвали причины "проседания" гривни

Девальвация украинской гривни вызвана пандемией COVID-19, увеличением государственных затрат и цикличностью в аграрном секторе.

Об этом в интервью изданию Минфин рассказал директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин. Частично девальвация объясняется пандемией COVID-19 и общим негативным фоном в мире.

"Аппетит к риску упал, инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Это приводит, в том числе, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг", – пояснил финансист.

Кроме того, внутренним фактором девальвации он назвал существенный рост государственных расходов.

"В середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд грн. Такие активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке", – рассказал Лупин.

По его словам курс национальной валюты также связан с аграрным циклом.

"Лето – не самый лучший период с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике", – отметил представитель НБУ.

Также он подчеркнул, что есть много других факторов, влияющих на курс гривни.

"В любом случае мы не видим никакой катастрофы. Принимая во внимание внешний и внутренний фон, валютный рынок функционирует очень хорошо", – резюмировал Лупин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю подорожает с 28,24 до 28,3 грн/$. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. В ближайшее время гривна стабилизируется и начнет ослабляться к 28,3 гривен за доллар.