В НБУ назвали лучшее 'успокоительное' для валютного рынка Украины

Выполнение всех обязательств перед Международным валютным фондом и продолжение программы сотрудничества будет очень позитивным сигналом и лучшим "успокоительным" для валютного рынка.

"Сейчас важно выполнить все обязательства перед МВФ и продолжить программу сотрудничества. Это будет очень позитивным сигналом для рынка. Возможно, даже лучшим "успокоительным", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий.

По его словам, НБУ продолжает придерживаться режима плавающего валютного курса – регулятор не противодействует рыночным трендам и только сглаживает чрезмерные колебания гривни, как в сторону ревальвации, так и девальвации.

Гелетий отметил, что с началом нового бизнес-сезона – спрос на валюту традиционно растет и в этом году его сформировали в основном импортеры. Спрос на валюту также увеличился на фоне погашения внешних обязательств и репатриации дивидендов.

"Со своей стороны Национальный банк политики на валютном рынке не меняет. Мы не противодействуем рыночным трендам и даем гривне колебаться в обе стороны", – подчеркнул замглавы НБУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности.