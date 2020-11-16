В Нацслужбе здоровья заявили о нехватке 5,6 млрд грн больницам для пациентов с COVID-19

На оплату больницам, заключившим договоры на лечение пациентов с коронавирусом, не хватает 5,6 миллиардов гривен.

Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 16 ноября заявил исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", – отметил он.

По словам Виленского, соответствующие документы уже поданы Министерство здравоохранения и Министерству финансов.

Чиновник уточнил, что по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение больных коронавирусом заключили 240 больниц, а сейчас это количество уже возросло до 437.

Также он отметил, что растет необходимость новых койко-мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области заполняемость больниц для пациентов с коронавирусом достигла 66%. При этом половина из 18 медучреждений уже переполнены, а в некоторых заполняемость отделений составляет более 100%.

Также в Полтавской области больницы загружены на 86%.