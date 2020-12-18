В налоговой назвали сумму возврата НДС, которую украинцы получат за декабрь

В Украине за декабрь 2020 года общая сумма заявок на возмещение НДС (налог на добавленную стоимость) превысит 14 миллиардов гривен.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 декабря заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко. Он уточнил, что эта сумма будет профинансирована вовремя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас полное понимание, что заявка в 14,1 млрд грн будет отдана плательщикам, чего не было в декабре 2019 года", – пояснил глава налоговой.

Также Любченко подчеркнул, что всего за 11 месяцев 2020 года было подано заявок на возмещение НДС на 122,7 миллиардов гривен, а возмещено за указанный период 128 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 17 декабря приняла во втором чтении законопроект №3656 о снижении НДС для аграриев с 20% до 14% на отдельные виды продукции.

Согласно приблизительным оценкам, это приведет к потере 7 млрд грн в год для бюджета.