В "Нафтогазе" сказали, на сколько лет Украине хватит газа

Существующих в Украине запасов газа при нынешних объемах добычи хватит на 15 лет.

"У нас запасов хватает примерно на 15 лет, уже существующих, не говоря о том, что мы можем на самом деле увеличить ресурсную базу", - сказал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, сейчас в Украине добывается около 20 млрд кубометров газа, из которых около 15,5 млрд куб. м приходится на "Укргазвидобування", где у "Нафтогаза" есть мажоритарный пакет акций. Остальной объем добывают частные компании, в том числе и "Укрнафта".

Витренко также добавил, что эту цифру можно значительно увеличить.

"В нашей компании "Укргазвидобування", которую мы контролируем, прошлый год был рекордным - мы увеличили добычу на уровне, самом высоком за последние 23 года. Там рост примерно был 4,4%. То есть у нас есть огромные потенциал увеличения добычи. Если посмотреть на соотношение объемов добычи и запасов, которые у нас есть, - у нас это соотношение является лучшим среди практически всех европейских стран и многих стран в мире", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственный департамент США призвал Украину поднять цены на газ для населения, как указано в соглашении с Международным валютным фондом.