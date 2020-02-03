В "Нафтогазе" рассказали о серьезных проблемах с "Укрнафтой"

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что "Укрнафта" имеет много проблем. Одной из главных являются спорные объемы газа, которые компания в течение 2006-2012 годов добывала и передавала в газотранспортную систему.

"Эту систему контролировал "Нафтогаз", и он с подачи правительства занимал позицию, что "Укрнафта" должна продавать этот газ "Нафтогазу" по цене, определенной для нужд населения. Поэтому "Нафтогаз" не давал "Укрнафте" возможности распоряжаться этим газом другим способом. В свою очередь "Укрнафта" не видела законных оснований , чтобы она продавала газ "Нафтогазу" по такой цене", – сообщил на Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что "Укрнафта" имеет много проблем

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