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3 февраля • обновлено в 11:57
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В "Нафтогазе" рассказали о серьезных проблемах с "Укрнафтой"

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НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что "Укрнафта" имеет много проблем. Одной из главных являются спорные объемы газа, которые компания в течение 2006-2012 годов добывала и передавала в газотранспортную систему.

"Эту систему контролировал "Нафтогаз", и он с подачи правительства занимал позицию, что "Укрнафта" должна продавать этот газ "Нафтогазу" по цене, определенной для нужд населения. Поэтому "Нафтогаз" не давал "Укрнафте" возможности распоряжаться этим газом другим способом. В свою очередь "Укрнафта" не видела законных оснований , чтобы она продавала газ "Нафтогазу" по такой цене", – сообщил на Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что "Укрнафта" имеет много проблем

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что "Укрнафта" имеет много проблем

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Автор
Виктор Калиненко
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