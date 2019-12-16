Украина отреагировала на манипуляции пропагандистов по транзиту российского газа

На данный момент не существует договоренностей с "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины". В компании подчеркивают, что не собираются отказываться от своей позиции на переговорах, несмотря на желание заключить соглашение.

Нафтогаз Украины radiosvoboda.org

"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии. О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники", – заявили в "Нафтогазе".

При этом представители "Нафтогаза" в Facebook отметили, что до практических соглашений с Россией все еще далеко, несмотря на активные обсуждения. Украина настроена конструктивно и готова к поиску компромиссных решений, но любые обмены при этом должны быть равноценными, уверяют в компании.

"Мы просим журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться к нам за подтверждением и официальными комментариями. Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них", – отметили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в пятницу, 13 декабря, в Вене прошел третий раунд двусторонних переговоров между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом". По итогам переговоров некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили о якобы достижении предварительных договоренностей о транзите.

Однако впоследствии исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что стороны не пришли к соглашению и переговоры будут продолжаться.

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