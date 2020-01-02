В "Нафтогазе" рассказали, как боролись с Россией за транзит газа

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что борьба с Россией за увеличение объемов транзита газа в новых соглашениях проходила в несколько этапов.
"Сначала наши европейские партнеры "получили" от России обещание сохранить транзит через Украину, но в значительно меньших объемах. Затем на политическом уровне удалось существенно увеличить объемы", – сообщил Витренко в Facebook.
По его словам, уже потом в Минске "Нафтогазу" удалось увеличить объемы транзита до уровня, заложенного в подписанные соглашения.
"Без супер важных и очевидных причин поехать домой без соглашения по объемам из Минска (это уже после переговоров в Берлине) – это означало бы получить обвинения в не конструктивности от европейцев и даже от американцев. Тогда было бы хуже, даже для санкций в отношении "Северного потока-2". Все бы сказали, что это Украина не хочет транзит", – подчеркнул Витренко.
В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" добавил, что объемы транзита могут быть еще больше.
"Это зависит от многих факторов. Главное, что система уже открыта для транзита не только для "Газпрома", – добавил Витренко.
Также он обратил внимание на соглашения 2009 года, которые подписали в то время премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин.
По словам Витренко, предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств "качай или плати". Это позволяло "Газпрому" сократить транзит до нуля и не платить ни копейки.
Также контракт в 2009 году заключался с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной.
Напомним, что Украина простила России около 20 млрд долларов, которые могла выиграть по уже поданным искам в судах разной юрисдикции. Все это стало возможно благодаря подписанию нового газового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом".
В переговорах принимали участие и Офис президента, и Кабмин, и сам газовый монополист. Однако в итоге страна потеряла сумму, соизмеримую с 18 траншами МВФ.
Борьба с Россией за увеличение объемов транзита газа в новых соглашениях проходила в несколько этапов
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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