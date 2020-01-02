В "Нафтогазе" рассказали, как боролись с Россией за транзит газа

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что борьба с Россией за увеличение объемов транзита газа в новых соглашениях проходила в несколько этапов.

"Сначала наши европейские партнеры "получили" от России обещание сохранить транзит через Украину, но в значительно меньших объемах. Затем на политическом уровне удалось существенно увеличить объемы", – сообщил Витренко в Facebook.

По его словам, уже потом в Минске "Нафтогазу" удалось увеличить объемы транзита до уровня, заложенного в подписанные соглашения.

"Без супер важных и очевидных причин поехать домой без соглашения по объемам из Минска (это уже после переговоров в Берлине) – это означало бы получить обвинения в не конструктивности от европейцев и даже от американцев. Тогда было бы хуже, даже для санкций в отношении "Северного потока-2". Все бы сказали, что это Украина не хочет транзит", – подчеркнул Витренко.

В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" добавил, что объемы транзита могут быть еще больше.

"Это зависит от многих факторов. Главное, что система уже открыта для транзита не только для "Газпрома", – добавил Витренко.

Также он обратил внимание на соглашения 2009 года, которые подписали в то время премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин.

По словам Витренко, предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств "качай или плати". Это позволяло "Газпрому" сократить транзит до нуля и не платить ни копейки.

Также контракт в 2009 году заключался с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной.

Напомним, что Украина простила России около 20 млрд долларов, которые могла выиграть по уже поданным искам в судах разной юрисдикции. Все это стало возможно благодаря подписанию нового газового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В переговорах принимали участие и Офис президента, и Кабмин, и сам газовый монополист. Однако в итоге страна потеряла сумму, соизмеримую с 18 траншами МВФ.

Борьба с Россией за увеличение объемов транзита газа в новых соглашениях проходила в несколько этапов

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