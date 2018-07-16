В "Нафтогазе" рассказали, что будет с Украиной после запуска газопровода Путина

Запуск российских газопроводов "Северный поток-2" и "Южный поток" может нанести Украине существенные экономические убытки.

"Это минус $3 млрд в год, это минус 3% ВВП Украины. Вместо того небольшого экономического роста. Мы отстаем даже от Европы по темпам экономического роста, то есть мы наращиваем наше отставание от Европы, но даже этого экономического роста не будет, если не будет транзита", – сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Радио НВ".

По его словам, в случае реализации соответствующих проектов, Россия сможет отказаться от транзита газа через украинскую территорию уже в 2020 году.

Кроме того, представитель "Нафтогаза" назвал строительство "Северного потока-2" и "Южного потока" политическим проектом, с помощью которого Москва хочет диктовать правила Киеву.

"Это политический проект на самом высоком уровне, мало того, план россиян заключается в другом – они хотят его построить, чтобы потом сказать украинцам: смотрите, мы вообще можем через вас не осуществлять транзит. Поэтому если вы хотите получить какие-то средства, вот тогда давайте делайте, что мы скажем. Пока они сейчас не в такой ситуации, они хотят ее создать", – резюмировал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.