В "Нафтогазе" впервые раскрыли, сколько платят топ-менеджерам

В 2019 году компания "Нафтогаз-України" потратила на зарплаты и премии топ-менеджменту 343 миллиона гривен.

Об этом говорится в годовом отчете компании. Отмечается, что в 2019 году управленческий персонал состоял из пяти членов правления и 11 директоров (в 2018-м было шесть членов правления и девять директоров).

Члены правления получили за прошлый год 117,6 млн грн.

Вознаграждение составило:

главы правления Андрея Коболева – 21,2 млн грн (включает 4,6 млн грн налогов и сборов).

первого заместителя главы правления Сергея Переломы – 25,7 млн грн,

экс-заместителя главы правления Сергея Коновца – 29,9 млн грн,

члена правления Юрия Колбушкина – 22,1 млн грн,

члена правления и директора дивизиона "Нафта" Николая Гавриленко – 18,7 млн грн.

Зарплаты топ-менеджеров Отчет "Нафтогаза"

В компании подчеркнули, что с середины февраля и до конца 2019 года Коболев перечислял всю зарплату на благотворительность. За этот период он перечислил 11,4 млн грн благотворительным фондам "Вернись живым", "Таблеточки", "Народный тыл" — "Реабилитация" и "Благомай".

Эти средства были потрачены фондами на обучение личного состава Вооруженных Сил Украины, поддержку семей погибших воинов, лечение детей, которые борются с раком и организацию образовательных мероприятий для детей-сирот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае "Нафтогаз" остановил выплату всех заработных плат и премий и урезал их до размера не более 47 тыс. грн в месяц. В результате часть зарплат сократится в десятки раз.

Такой шаг сделали в связи с принятием обновленного бюджета Украины, в рамках которого с апреля и до конца карантина заработные платы руководства государственных компаний не должны быть выше 10 минималок (47 тыс. грн).