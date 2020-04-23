Газ для украинцев подешевел на 15%: сколько придется платить

Цена газа для населения Украины в апреле снизилась до 2,9 грн за кубометр без НДС, наценки предприятий по сбыту газа, а также транспортировки.

Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в среду, 22 апреля. Отмечается, что в целом цена газа для населения упала на 38% начиная с января 2020 года.

"Снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

Тем не менее, украинцы, которые воспользовались возможностью заранее закупить газ на зиму по летним ценам, не использовали оплаченный объем, смогут вернуть свои средства.

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