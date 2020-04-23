Главная Новости
23 апреля • обновлено в 10:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Газ для украинцев подешевел на 15%: сколько придется платить

1.8т
Читать материал на украинском

Цена газа для населения Украины в апреле снизилась до 2,9 грн за кубометр без НДС, наценки предприятий по сбыту газа, а также транспортировки.

Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в среду, 22 апреля. Отмечается, что в целом цена газа для населения упала на 38% начиная с января 2020 года.

Газ для украинцев подешевел на 15%: сколько придется платить

"Снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

Тем не менее, украинцы, которые воспользовались возможностью заранее закупить газ на зиму по летним ценам, не использовали оплаченный объем, смогут вернуть свои средства.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Вы бы перед тем, как писать об очередном "покращэнни", хоть бы проверили то "покращення"... https://ibb.co/KzGrGwq
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги