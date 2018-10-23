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В "Нафтогазе" опровергли слова экс-члена НКРЭКУ Геруса

1.7тЧитать материал на украинском

В "Нафтогазе" опровергли слова экс-члена НКРЭКУ Геруса о том, что цену газа "отвязали" от европейского хаба.

"Андрей Герус не эксперт в сфере газа", – написал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Андрей Герус не эксперт в рынке газа, по крайней мере насколько я знаю. Теперь по сути вопроса. Когда "Нафтогаз" продаёт газ на нерегулируемом рынке, мы определяем цену, исходя из цены импортируемого газа, которая в свою очередь определяется ценами на хабе NCG. И, в принципе, цена на украинском рынке так определяется и другими участниками рынка", - подчеркнул топ-менеджер "Нафтогаза".

Ранее эксперт в сфере энергетики, экс-член НКРЭКУ Андрей Герус заявил о том, что НАК "Нафтогаз" отказался от формульного ценообразования на газ в привязке к европейскому хабу NCG (Дюссельдорф, Германия).

"Цену на газ отвязали от европейского хаба. Теперь она привязывается к цене на украинском рынке – цена НАК Нафтогаз для промышленных потребителей (по предоплате). Как видим, главное желание – тогда можно менять формулы", - утверждает Герус.

В Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей: в случае поставки природного газа действует формула "Дюссельдорф плюс" (цена хаба NCG + доставка до хаба в Словакии + доставка в Украину), для нефти используют котировки "Platts плюс премия", для угля – "Роттердам плюс" (индекс API2 голландского хаба ARA + доставка в Украину).

При этом, цена газа и электроэнергии для населения остается значительно ниже, чем для промышленности, на которую распространяется формульное ценообразование.

19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ в Украине повысится на 23,5%. Таким образом, стоимость газа для населения составит 8550 грн за 1000 м³. До 1 ноября бытовые потребители будут получать газ по прежней цене – 6958 грн за 1000 м³. Для промышленности цена газа с 1 октября составляет 12 155 грн/тыс. куб. м. (без НДС).

Персона
Юрий Витренко
Объекты
НАК "Нафтогаз"Нафтогаз УкраиныНКРЭКУгаз
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кароче хахлы либо мёрзнуть либо не жрать.выбор за вами
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