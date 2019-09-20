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20 сентября • обновлено в 20:33
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В "Нафтогазе" назвали тарифы на транзит российского газа

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В НАК "Нафтогаз" озвучили тарифы на транзит российского природного газа в Европу через нового газового оператора ГТС Украины на ближайшие пять лет.

Об этом со ссылкой на пресс–службу компании сообщает "Интерфакс-Украина". Они будут зависеть от объема бронирования мощности.

Так, на период 2020-2024 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

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В "Нафтогазе" назвали тарифы на транзит российского газа

В "Нафтогазе" назвали тарифы на транзит российского газа

УНИАН

Тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

При этом глава компании Андрей Коболев, по данным Deutsche Welle, отверг возможность транзита российского газа без заключения контракта.

"Чем больше объемы и чем дольше "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф. Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое у них видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Рынок газа газопровод
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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