В НАК "Нафтогаз" озвучили тарифы на транзит российского природного газа в Европу через нового газового оператора ГТС Украины на ближайшие пять лет.

Об этом со ссылкой на пресс–службу компании сообщает "Интерфакс-Украина". Они будут зависеть от объема бронирования мощности.

Так, на период 2020-2024 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В "Нафтогазе" назвали тарифы на транзит российского газа УНИАН

Тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

При этом глава компании Андрей Коболев, по данным Deutsche Welle, отверг возможность транзита российского газа без заключения контракта.

"Чем больше объемы и чем дольше "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф. Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое у них видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины 18 сентября утвердил разделение (анбандлинг) газового монополиста – НАК "Нафтогаз", что позволяет создать независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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