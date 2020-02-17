В НАБУ решили закупить кроссовок на 370 тысяч: выставлены жесткие требования к обуви

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило тендер на закупку усиленных беговых кроссовок по 4100 гривен за пару.

Общая сумма закупки должна составить 369 тысяч гривен за 90 пар Об этом сообщается на сайте системы ProZorro.

В НАБУ решили закупить кроссовок на 370 тысяч

По требованиям, верхний слой материала кроссовок должен быть выполнен из сочетания микрофибры или влагостойкой замши и высокопрочного материала (сетки), которая не будет занимать более 25% внешней части изделия.

Тендер на кроссовки для НАБУ prozorro.gov.ua

Носок должен быть усилен для защиты всех пальцев, все простроченные швы должны быть закреплены герметизирующей лентой.

Подошва должны быть резиновой, амортизирующей и с нескользящим профилем. А носок и пятка должны быть усилены дополнительным слоем основного материала.

Тендер на кроссовки для НАБУ prozorro.gov.ua

Стельку в НАБУ требуют антибактериальную с влагоотталкивающими свойствами.

Кроссовки должны подходить на весну, лето и осень.

Тендер был объявлен 14 февраля. Аукцион должен начаться 3 марта.

Тендер на кроссовки для НАБУ prozorro.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины поймали на ряде подозрительных закупок. В период с 26 декабря 2019 года по 20 января 2020 года ведомство среди прочего закупало Чашки и пледы по 1,5 тысячи гривен.

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