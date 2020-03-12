В МВФ заявили, что готовы дать Украине кредит по новой программе

МВФ собирается и дальше сотрудничать с Украиной, в частности, дать ей деньги по новой программе.
Там считают, что новое правительство готово продолжать реформы, передает "Укринформ". Об этом в четверг, 12 марта, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, когда у него спросили о перспективах новой программы МВФ для Украины после правительственных изменений.
Сотрудничество с МВФ
"Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая новую программу поддержки фонда", – сказал Райс.
При этом он отметил, что украинская власть четко заявила, что намерена и дальше придерживаться макроэкономической политики, "чтобы добиться устойчивого роста", экономической стабильности и продвижения реформ.
"Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины относительно реформ, а также политику, направленную на достижение этих целей", – сказал представитель МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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