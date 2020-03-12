В МВФ заявили, что готовы дать Украине кредит по новой программе

МВФ собирается и дальше сотрудничать с Украиной, в частности, дать ей деньги по новой программе.

Там считают, что новое правительство готово продолжать реформы, передает "Укринформ". Об этом в четверг, 12 марта, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, когда у него спросили о перспективах новой программы МВФ для Украины после правительственных изменений.

Сотрудничество с МВФ

"Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая новую программу поддержки фонда", – сказал Райс.

При этом он отметил, что украинская власть четко заявила, что намерена и дальше придерживаться макроэкономической политики, "чтобы добиться устойчивого роста", экономической стабильности и продвижения реформ.

"Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины относительно реформ, а также политику, направленную на достижение этих целей", – сказал представитель МВФ.

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