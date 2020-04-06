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6 апреля • обновлено в 10:31
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В МВФ пообещали выделить $1 трлн на борьбу с коронавирусом

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Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

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Об этом заявила в воскресенье, 5 апреля, директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в своем обращении.

МВФ поможет странам, пострадавшим от коронавируса

МВФ поможет странам, пострадавшим от коронавируса

По ее словам, МВФ готов привлечь весь резервный фонд в размере $ 1 триллиона, чтобы преодолеть кризис, ведь еще никогда за 75-летнюю историю фонда страны не нуждались такого экстренного финансирования. Сейчас в МВФ одновременно обратились 85 стран. Георгиева отметила, что даже во время кризиса в 2008-2009 годах ситуация была лучше.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис. И этот кризис, требует, чтобы мы сплотились. ВОЗ существует для защиты здоровья людей; МВФ – защитить здоровья мировой экономики", – сказала Георгиева.

Она добавила, что больше всего страдают развивающиеся страны, поскольку у них меньше ресурсов для борьбы с экономическим кризисом и преодоления эпидемии коронавируса. Именно этим странам в первую очередь оказывать финансовую поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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Тема
Коронавирус
Персона
Кристалина Георгиева
Теги
кризис экономика МВФ
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не даст а позычит и под проценты)))))))
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Артиллерист Моня, умнеешь прямо на глазах. Кастрюлю, что ли, на ночь снимать начал? Поставлю тебе лайк.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Хрюканы встрепенулись, встали на цыпочки, вытянули тоненькие шейки и напрягли все свои органы в ожидании главной новости - сколько же им кинут в шапку на сей раз
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Кристина Cтефанова, хрюканские журнаглисты назвали хозяев развивающейся страной (ведь пендосия больше всего страдает от короновируса) в надежде, что от хозяев крохи какие нибудь перепадут.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина как наиболее развивающая страна вправе требовать половину триллиона)
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