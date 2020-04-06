В МВФ пообещали выделить $1 трлн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

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Об этом заявила в воскресенье, 5 апреля, директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в своем обращении.

МВФ поможет странам, пострадавшим от коронавируса

По ее словам, МВФ готов привлечь весь резервный фонд в размере $ 1 триллиона, чтобы преодолеть кризис, ведь еще никогда за 75-летнюю историю фонда страны не нуждались такого экстренного финансирования. Сейчас в МВФ одновременно обратились 85 стран. Георгиева отметила, что даже во время кризиса в 2008-2009 годах ситуация была лучше.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис. И этот кризис, требует, чтобы мы сплотились. ВОЗ существует для защиты здоровья людей; МВФ – защитить здоровья мировой экономики", – сказала Георгиева.

Она добавила, что больше всего страдают развивающиеся страны, поскольку у них меньше ресурсов для борьбы с экономическим кризисом и преодоления эпидемии коронавируса. Именно этим странам в первую очередь оказывать финансовую поддержку.

.@KGeorgieva: Emerging markets and developing economies very often have less resources to protect against this health and economic crisis. It is important to place these countries and especially the weakest among them in the center of our attention. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/mblOhfybp7 — IMF (@IMFNews) April 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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