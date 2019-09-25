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27 сентября • обновлено в 19:54
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В МВФ избрали нового главу: что известно об историческом назначении

5.3т Читать материал на украинском

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева официально избрана главой МВФ.

Эту должность гражданка Болгарии будет занимать в течение следующих пяти лет и приступит к своим обязанностям уже с 1 октября, информирует пресс-служба Фонда.

Примечательно, что МВФ впервые в истории возглавил человек из страны с развивающейся экономикой, а также второй раз — женщина.

66-летняя Георгиева ранее занимала должности главного исполнительного директора Всемирного банка и европейского комиссара от Болгарии.

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До этого главой Фонда была Кристин Лагард, которая была избрана на должность в 2011 году с переизбранием на второй срок в 2016-м. Но в июле экс-министр экономики и финансов Франции подала в отставку.

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева

ТАСС

Примечательно, что в начале сентября Совет управляющих МВФ снял любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. До этого главой фонда не мог стать человек в возрасте 65 лет и старше, а уже избранный директор не мог продолжать работу после 70-летия. Сняв возрастные ограничения, МВФ открыл дорогу к должности 66-летней Георгиевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Обсуждалась программа финансовой помощи, направленная на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики Украины.

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Персона
Кристалина Георгиева
Место
Болгария
Тег
МВФ
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Нова жіночка, котрій треба буде """"заради кредитів
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Наверное долги урине спишет!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Tapasenko 0leg, спишет и на козлятник перепишет...
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