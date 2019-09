В МВФ избрали нового главу: что известно об историческом назначении

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева официально избрана главой МВФ.

Эту должность гражданка Болгарии будет занимать в течение следующих пяти лет и приступит к своим обязанностям уже с 1 октября, информирует пресс-служба Фонда.

Примечательно, что МВФ впервые в истории возглавил человек из страны с развивающейся экономикой, а также второй раз — женщина.

66-летняя Георгиева ранее занимала должности главного исполнительного директора Всемирного банка и европейского комиссара от Болгарии.

До этого главой Фонда была Кристин Лагард, которая была избрана на должность в 2011 году с переизбранием на второй срок в 2016-м. Но в июле экс-министр экономики и финансов Франции подала в отставку.

Примечательно, что в начале сентября Совет управляющих МВФ снял любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. До этого главой фонда не мог стать человек в возрасте 65 лет и старше, а уже избранный директор не мог продолжать работу после 70-летия. Сняв возрастные ограничения, МВФ открыл дорогу к должности 66-летней Георгиевой.

The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1