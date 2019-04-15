В мире неожиданно начала дешеветь нефть

Цены на нефть эталонных марок начали умеренное снижение в понедельник, 15 апреля, после роста по итогам прошлой недели.

Как сообщает "Интерфакс", инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,20 (0,28%) - до $71,44 за баррель. Отмечается, что на торгах в пятницу, 12 апреля, их цена выросла на $0,72 (1,02%) и составляла на закрытие $71,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,50%) - до $63,65 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,31 (0,49%), до $63,89 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,3%. Обе марки завершили в плюсе шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Основным драйвером роста нефтяного рынка стало соблюдение странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи на фоне падения производства в Ливии и Венесуэле. Как стало известно на прошлой неделе из отчете Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК сократили добычу в марте на 550 тыс. б/с - до 30,1 млн б/с.

Вместе с тем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что количество действующих буровых установок в США по итогам минувшей недели увеличилось на 2 единицы, до 833. Это может стать сигналом роста добычи в США на фоне подъема цен на нефть в последние недели.

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