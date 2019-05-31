Доллар под угрозой: в мире ополчились на американскую валюту

Санкционная политика США отбила желание пользоваться долларом у многих стран. При этом над альтернативными способами торговли в обход американской валюты задумались не только противники Вашингтона, но и его союзники.

Об этом сказано в материале The Wall Street Journal, передает ИноTV. Отмечается, что Европа и Индия налаживают свои собственные финансовые каналы для сделок с Ираном. К тому же Китай с Россией пытаются вырваться из-под контроля США.

По данным издания, союзники и противники США пытаются помешать Вашингтону контролировать международную торговлю и создают системы, в которых не используется американская валюта.

Отмечается, что катализатором для таких попыток послужило решение главы Белого дома Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном и возобновить в отношении него санкции. Великобритания, Германия и Франция не поддержали эти штрафные меры, включающие в себя также запрет на долларовые транзакции с иранскими банками.

Издание подчеркивает, что Китай и Россия уже давно заключают торговые сделки в юанях и рублях, а не в американской валюте.

"Мировая торговля идёт в долларах, и это позволяет США следить за любой продукцией, которую кто-либо куда-либо импортирует или экспортирует. Такое положение дел долгое время не устраивало противников Америки, делая их уязвимыми к торговым санкциям США. И с новыми системами доллар продолжит доминировать в международной торговле, но они сократят возможности Вашингтона навязывать свою политику и использовать штрафные меры. Также преступникам и террористам станет проще осуществлять денежные переводы, которые США не смогут отследить", - сказано в материале.

Эхо Москвы

При этом наибольшую угрозу для США представляют те усилия, которые в этом направлении прилагает Европа, подчёркивает издание.

Но Китай действует более масштабно - Пекин заключает сделки в юанях с такими странами, как Турция и Пакистан. В прошлом году Китай и Нигерия подписали соглашение о валютном свопе, которое снизит необходимость в долларах в двусторонней торговле. В 2013 году в отношениях Китая и России на торговые операции в национальных валютах приходилось только 7%. В 2017-м этот показатель увеличился до 18%.

"Усилия Китая по созданию платёжной системы, не использующей доллары, — это серьёзная угроза для США, ведь Пекин обладает второй по размеру экономикой в мире и играет огромную роль в международной торговле. Китайская система CIPS, которая была запущена в 2015 году, управляется Народным банком Китая и пока что использует SWIFT. Но многие эксперты полагают, что со временем она сможет обходиться и без неё", - заключается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер и инвестор Рэй Далио предупредил, что курс доллара рухнет на 30% из-за огромного дефицита в США.

Такое мнение разделяет целый ряд экспертов: аналитики JPMorgan Chase, A.G. Bisset Associates LLC и другие. И если раньше такие прогнозы основывались на субъективных оценках отдельных участников рынка, то сейчас проблемы оказались настолько очевидными, что их признал даже президент США Дональд Трамп.

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