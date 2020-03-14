Коронавирус устроил ажиотаж в магазинах во всем мире. Видео

По всему миру из-за коронавируса люди активно запасаются товарами первой необходимости. Дефицит предметов личной гигиены наблюдается в магазинах Австралии, США, Германии, Канады и Японии.

Об этом сообщает BFM.ru. Психологи отмечают, что панику провоцируют социальные сети.

​В супермаркетах Берлина раскупили туалетную бумагу. Опустели даже запасы склада в районе Бергманштрассе. На полке одного из магазинов продавцы оставили записку:

"К сожалению, мы должны сообщить вам, что в связи с возросшим текущим спросом мы не можем предложить вам все продукты. Конечно, мы стремимся как можно скорее восполнить все необходимые вам товары. Надеемся на понимание".

Новости о распространении коронавируса заставляют людей задуматься о необходимости запастись продуктами и средствами личной гигиены, что приводит к дефициту некоторых товаров на полках.

Дефицит в супермаркете ВВС

О продовольственном дефиците сообщали жители Австралии, США, Германии, Канады и Японии. Быстрее всего заканчиваются предметы личной гигиены и чистящие средства: салфетки, антисептики, мыло и главным образом туалетная бумага.

В крупных городах дефицита нет: туалетную бумагу раскупают быстро, но практически сразу привозят новую.

"Раскупают не только туалетную бумагу, но и некоторые другие товары первой необходимости — какие-то консервы, предметы домашнего обихода первоочередные... Туалетная бумага, потому что, возможно, кризис будет относительно долгим, потому что если вдруг будет объявлен карантин, то никто не знает, какие продукты останутся, какие не останутся. Но, так или иначе, атмосферы паники не наблюдается. Сообщения приходят, что она раскупается по стране, но она пока не является полным дефицитом, то есть ее купить можно. Я регулярно вижу людей, которые идут с какими-то запасами туалетной бумаги, здесь большие упаковки, в Америке любят большие упаковки. Мало кто покупает туалетную бумагу просто один рулончик", – рассказал житель Нью-Йорка Дмитрий Ахтырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, очагом нового финансового кризиса, в случае распространения эпидемии коронавируса, станет банковский сектор Италии.

Вспышка коронавируса в мире и объявленный Кабмином Украины карантин стали причиной панических настроений среди украинцев, а на этом сразу же решили заработать некоторые столичные супермаркеты.

Воспользовавшись паникой, торговцы взвинтили до небес цены на обычные марлевые повязки. Так, в Киеве есть магазины, где их продают по 115 гривен за пачку (по пять повязок).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!