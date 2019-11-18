В Минюст на топ-должность протянули скандального коррупционера

Министерство юстиции объявило конкурс на должности руководителей межрегиональных управлений юстиции, однако еще до проведения конкурса уже "определили" победителя – начальником центрального управления должен стать скандально известный Алексей Шевченко.

Сейчас он занимает должность начальника главного территориального управления юстиции в Киевской области, сообщает "Судебный репортер".

"ГТУЮ в Киевской области, которым с 2016 года руководит Алексей Шевченко, регулярно проводит тендерные закупки... Шевченко объявляет тендер и покупает 14 тысяч пачек бумаги по 105 гривен за пачку. На полтора миллиона. В прибыли 25 гривен на каждой пачке!" – говорится в сообщении.

Также ГТУЮ объявляла тендер на поставку офисной мебели, где боролась только одна фирма: "ОФИС СПЕЙС", а предложения второго участника даже не рассматривалась.

"ООО "ОФИС СПЕЙС" выиграло тендер и ГТУЮ заплатило 660 тысяч за мебель. Чувствуете разницу? Десять участников с ценами от 380 тысяч гривен и один участник за 660 тысяч. Куда ушла разница в 300 тысяч?" – отмечают журналисты.

Позже ООО "Культтовары Украины" выиграло тендер на поставку канцелярии на 770 тысяч гривен, за которую ГТУЮ переплатила 30%.

Кроме этого, единственным победителем любого тендера по закупке компьютерной техники была ООО "Фирма ВАЛТЕК". Соответствующая организация неоднократно выигрывала тендеры Минюста во времена, когда этим ведомством руководили Александр Лавринович и Елена Лукаш.

Шевченко за два года "заработал" на квартиры с гаражами в центре Киева, общая стоимость которых превышает 15 млн грн

"За все незаконно заработанные средства Алексей Шевченко покупает недвижимость и оформляет на родителей-пенсионеров. Кроме того, на отца оформляются автомобили премиум-класса, которыми пользуется сам Алексей Валерьевич Шевченко (и ремонтирует за счет ГТУЮ). В декларации Шевченко указано, что годовая зарплата в 2018 году составила 962,9 тысячи гривен. У супругов в три раза меньше. Плюс сбережений в семье Шевченко задекларировано около 1,5 млн гривен", – отмечается в сообщении.

Журналисты отметили, что отец Шевченко в 2018 году приобрел две элитных квартиры общей площадью 207 квадратных метров, расположены на одном этаже, в доме № 2 по улице Кахи Бендукидзе (Подвысоцкого) в Киеве и два гаража.

Цена квартиры в этом элитном доме на Новопечерских Липках составляет 65 тысяч гривен за 1 кв и 30 тысяч гривен за 1 кв. м гаража соответственно.

"Таким образом, Шевченко будучи простым чиновником сумел за два года заработать на пару очень дорогих квартир с гаражами в центре Киева, общей стоимостью минимум 14,7 млн гривен. Это не считая покупки BMW X6 в 2017 году, который также оформлен на отца. при этом в декларации Алексей Шевченко указывает, что с 2013-го года живет в общежитии", – говорится в расследовании.

Также Шевченко купил как минимум еще одну квартира по улице Николая Бажана, 10 в Киеве. В этом доме стоимость квартиры составляет более двух миллионов гривен. На этот раз квартиру оформили на отца жены.

Шевченко за два года "заработал" на квартиры с гаражами в центре Киева, общая стоимость которых превышает 15 млн грн "Судебный репортер"

Шевченко за два года "заработал" на квартиры с гаражами в центре Киева, общая стоимость которых превышает 15 млн грн "Судебный репортер"

Шевченко за два года "заработал" на квартиры с гаражами в центре Киева, общая стоимость которых превышает 15 млн грн "Судебный репортер"

Шевченко за два года "заработал" на квартиры с гаражами в центре Киева, общая стоимость которых превышает 15 млн грн "Судебный репортер"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судья Бориспольского горрайонного суда Виталий Журавский скрыл в декларации особняк, в котором живет с женой. При этом судья и его жена не отрицают, что живут в доме. По словам Журавского, поскольку "эта недвижимость принадлежит дочери, а она с ними не проживает, то он дом и не декларировал".

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