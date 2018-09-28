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МирСпорт

В Минсоцполитики рассказали, как победить трудовую миграцию: займет 3 года

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Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, чтобы остановить поток мигрантов, средняя зарплата в стране должна быть не менее 15 тыс. грн. Такого уровня можно будет достичь за 3 - 4 года.

Об это сообщает УНН. По словам министра, решение проблемы трудовой миграции заключается в росте уровня доходов людей.

"Сейчас за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинцев. И единственный действенный способ сохранения квалифицированных кадров является приближение уровня доходов населения к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки. Сейчас, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19,2 тыс. грн в месяц. Поэтому для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. грн, и нам понадобится три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - пояснил Рева.

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Он отметил, что росту доходов способствует, в том числе, ситуация, сложившаяся на рынке труда - у работодателей нет другого выхода, как устанавливать конкурентный размер заработных плат своим работникам.

"Конкуренция на рынке труда снижается, и работодатели, для того чтобы удержать людей, поднимают им зарплаты - но беда в том, что это нужно было делать еще 10 лет назад, тогда бы мы не получили сегодняшнюю ситуацию с оттоком кадров", - убежден министр.

Рева, особое внимание обратил на то, что увеличение зарплат не может вызвать существенного влияния на инфляцию, поскольку такое увеличение обеспечено экономическим ресурсом, и влиять на уровень инфляции может лишь опосредованно, через рост уровня спроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Трудовая миграция из Украины
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Объекты
зарплатаУкраинамиграциятрудовая миграцияМинистерство социальной политики
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
3.2 млн трудовых мигрантов по Андрею Реве - это как "потерь нет" по Тымчуку! В России только до 3 млн *заробитчан*. Польша называет цифру в 1.5 млн. А ещё Чехия, Словакия, Венгрия, Италия, Германия,,,, Экономисты называют цифру в 7 млн человек. Климкин назвал цифру в 1млн. человека в год!
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