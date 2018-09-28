В Минсоцполитики рассказали, как победить трудовую миграцию: займет 3 года

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, чтобы остановить поток мигрантов, средняя зарплата в стране должна быть не менее 15 тыс. грн. Такого уровня можно будет достичь за 3 - 4 года.

Об это сообщает УНН. По словам министра, решение проблемы трудовой миграции заключается в росте уровня доходов людей.

"Сейчас за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинцев. И единственный действенный способ сохранения квалифицированных кадров является приближение уровня доходов населения к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки. Сейчас, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19,2 тыс. грн в месяц. Поэтому для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. грн, и нам понадобится три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - пояснил Рева.

Он отметил, что росту доходов способствует, в том числе, ситуация, сложившаяся на рынке труда - у работодателей нет другого выхода, как устанавливать конкурентный размер заработных плат своим работникам.

"Конкуренция на рынке труда снижается, и работодатели, для того чтобы удержать людей, поднимают им зарплаты - но беда в том, что это нужно было делать еще 10 лет назад, тогда бы мы не получили сегодняшнюю ситуацию с оттоком кадров", - убежден министр.

Рева, особое внимание обратил на то, что увеличение зарплат не может вызвать существенного влияния на инфляцию, поскольку такое увеличение обеспечено экономическим ресурсом, и влиять на уровень инфляции может лишь опосредованно, через рост уровня спроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).