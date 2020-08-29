В Минсоце рассказали, за что заберут субсидии у украинцев

В Украине действует 373 постановление Кабинета министров, которое позволяет забирать субсидии у семей, у которых есть задолженность по коммуналке.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. "Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма – безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями-поставщиками услуг", – прокомментировал Музыченко.

По его словам, особенность заключается в том, что до конца отопительного периода, то есть до апреля 2020 года, действовала та форма, которую выбирал льготник.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – пояснил Музыченко.

Льготы на оплату услуг ЖКХ в Украине существуют в двух вариантах – наличном и безналичном. В Министерстве социальной политики решили уточнить, как именно они работают и что нужно знать, чтобы не потерять "наличные" льготы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.