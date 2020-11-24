В Минобразования пообещали учителям дважды поднять зарплаты в 2021 году

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что зарплаты педагогов в 2021 году будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии коронавируса.

"Правительство одобрило и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году", – написал Шкарлет в Telegram.

По его словам, должностные оклады работников будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. C января 2021 года размеры должностных окладов работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – на 8,3%.

"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", – резюмировал Шкарлет.

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