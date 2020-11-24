В Минобразования пообещали учителям дважды поднять зарплаты в 2021 году
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что зарплаты педагогов в 2021 году будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии коронавируса.
"Правительство одобрило и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году", – написал Шкарлет в Telegram.
По его словам, должностные оклады работников будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. C января 2021 года размеры должностных окладов работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – на 8,3%.
"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", – резюмировал Шкарлет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.
Однако министр образования сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.
Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.
Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.