В Минобороны сообщили, когда выплатят компенсации семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26

Министерство обороны Украины начнет выплату денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26, произошедшей под Харьковом 25 сентября, после получения выводов следствия.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Необходимые средства для выплат в размере 40 миллионов 989 тысяч гривен уже зарезервированы.

"Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших", – сказано в сообщении.

В Минобороны пояснили, что данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований.

"После получения вышеупомянутых результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшему будет осуществлена немедленно", – сообщили в министерстве.

Размер пособия составляет 1 576 500 грн. (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 года – 2102 грн.). Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право.

Руководителям всех уровней поручено оказывать максимальное содействие семьям погибших в скорейшей подготовке документов и направлении в Минобороны.

"Сейчас оформление документов осуществляется через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи. После утверждения решения о выплате министром обороны, помощь будет безотлагательно перечислена на счета получателей помощи военным комиссариатом", – отметили в Минобороны.

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