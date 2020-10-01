В Минобороны сообщили, когда выплатят компенсации семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26
Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право
Размер пособия составляет 1 576 500 грн
Министерство обороны Украины начнет выплату денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26, произошедшей под Харьковом 25 сентября, после получения выводов следствия.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Необходимые средства для выплат в размере 40 миллионов 989 тысяч гривен уже зарезервированы.
"Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших", – сказано в сообщении.
В Минобороны пояснили, что данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований.
"После получения вышеупомянутых результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшему будет осуществлена немедленно", – сообщили в министерстве.
Размер пособия составляет 1 576 500 грн. (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 года – 2102 грн.). Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право.
Руководителям всех уровней поручено оказывать максимальное содействие семьям погибших в скорейшей подготовке документов и направлении в Минобороны.
"Сейчас оформление документов осуществляется через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи. После утверждения решения о выплате министром обороны, помощь будет безотлагательно перечислена на счета получателей помощи военным комиссариатом", – отметили в Минобороны.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и подготовки к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
На месте крушения самолета соорудили импровизированный мемориал.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе самолета Ан-26. Он поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.