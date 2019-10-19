В Минфине сообщили новости о следующем транше от ЕС: когда ждать

Украина согласовала план действий по второму траншу макрофинансовой помощи от Европейского союза.

О договоренности с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики Валдисом Домбровскисом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год", – написала Маркарова о результатах трехдневного визита украинской делегации в США.

Иллюстрация Народный Корреспондент

Во время визита в США также прошли переговоры с МВФ. "Вместе с миссией встретились как с директором Европейского департамента Полом Томсеном, так и новой главой МВФ, но хорошим партнером Украины со времен своей работы во Всемирном банке Кристалиной Георгиевой. Ждем миссию в Киеве в ближайшее время", – рассказала Маркарова.

Маркарова отметила, что украинская делегация обсудила с главой Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо углубление сотрудничества между Минфином и Казначейством Франции, а также усиление инвестиционных проектов.

facebook.com/oksana.markarova

С президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти представители Украины, по словам министра, "порадовались рекорду в 1 млрд евро проектов уже за 10 месяцев 2019 года и сверили часы инвестиций ЕБРР в Ощадбанк".

Минфин, как подчеркнула она, договорился о продолжении сотрудничества с Министерством финансов Нидерландов, о чем заключен меморандум с министром Вопке Хекстрой.

facebook.com/oksana.markarova

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Маркарова заявила, что, по прогнозу Минфина, ВВП Украины по итогам 2019 года вырастет на 3%.

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