В Минфине сказали, на что потратили 54 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19

Андрей Довгань Экономика 16:21, 9.07.2020

В Украине из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 54 млрд гривен. Из них более 38 млрд пошло на предупреждение и борьбу с болезнью.

Об этом говорится в отчете об использовании средств фонда по состоянию на 7 июля, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На что потрачены средства

  • 38,17 млрд – на мероприятия по предупреждению и борьбе с COVID-19;

  • 11,48 млрд – на социальное страхование и помощь на случай безработицы;

  • 2,7 млрд – доплата к зарплата работникам, занятым в ликвидации COVID-19;

  • 1,66 млрд – на пособие по уходу за детьми.

На что потратили деньги Фонда борьбы с COVID-19
mof.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд грн на выплаты МВД из Фонда борьбы с коронавируса.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из них 3,5 млн грн планируется потратить на создание сайта.

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