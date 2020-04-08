Дефицит бюджета Украины останется без изменений: какие статьи пересмотрят

В законопроекте о внесении изменений в госбюджет-2020, который дорабатывается в профильном комитете, предлагается установить предельный размере дефицита на уровне 298 млрд грн, или 7,5% ВВП.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в среду, 8 апреля, в ходе пресс-брифинга в Кабмине.

"Дефицит остался на уровне 298 млрд грн, или 7,5% ВВП. Рамку доходов также практически не изменяли. Основные изменения произошли по расходам", – сказал Марченко.

Также, по словам министра, в обновленном проекте изменений в госбюджет-2020 финансирование Фонда борьбы с коронавирусом урезали на треть до 66,3 млрд грн. В предыдущем варианте изменений в государственный бюджет-2020 финансирование Фонда предполагалось в объеме 97 млрд гривень. Также в Кабмине не меняли показатели падения доходов, но пересмотрели ряд программ, которые ранее планировали урезать.

По словам министра финансов, основные показатели согласованы с Международным валютным фондом, бюджет может быть подан на рассмотрение в Верховную Раду до конца недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского правительства Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, в которой зафиксированы показатели обновленного из-за вспышки коронавируса госбюджета на 2020 год.

Ранее утвердить поправки к госбюджету на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, парламент не смог из-за того, что с изменениями успели ознакомиться не все депутаты, заявил Шмыгаль.

30 марта Рада не смогла проголосовать за изменения в бюджет. Набралось лишь 223 голоса "за". Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе.

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