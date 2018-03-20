В Минфине рассказали о судьбе новой программы с МВФ

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году будет зависеть от инициативы Украины.

"В настоящее время мы ее еще не озвучивали, пока что нет смысла об этом говорить. Еще год будет действовать нынешняя программа. Мы должны ее успешно завершить", – сообщил министр финансов Александр Данилюк в интервью "BBC Украина".

По его словам, если Украина пойдет по пути новой программы, то ее нужно будет хорошо продумать.

"Нынешняя программа была направлена ​​на стабилизацию и на внедрение ключевых реформ, которые меняют страну. Некоторые будут внедряться годами, например, медицинская реформа", – заявил Данилюк.

Глава Минфина отметил, что нет таких требований действующей программы сотрудничества с МВФ, которые бы Украина категорически не выполняла.

"Выполнение нынешней программы я не могу оценить ни положительно, ни негативно. Мы должны были уже получить пятый транш от МВФ", – резюмировал Данилюк.

Напомним, что последний транш фонда Украина получила еще в апреле 2017 года. В МВФ отмечают, что предоставление помощи было задержано из-за того, что украинское правительство отстало от графика проведения реформ. Помимо создания Антикоррупционного суда, кредитор хочет получить соглашение о повышении цен на природный газ для населения.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Порошенко выразил надежду, что Украина сможет получить очередной транш МВФ уже в апреле.