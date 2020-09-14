В Минфине объяснили, как перекроют дефицит госбюджета-2021

В 2021 году одним из источников финансирования дефицита госбюджета станут поступления от приватизации. В проекте госбюджета они заложены на уровне 6 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации документа.

"Это является реальным", – сказал он.

Ключевые приоритеты проекта госбюджета-2021:

повышенная минимальная заработная плата;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии COVID-19;

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+)

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны)

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

состоятельные регионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов. Документ на рассмотрение Верховной Рады поступит вовремя, то есть до 15 сентября.

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент рассмотрит бюджет-2021 в пятницу, 18 сентября.

Ранее премьер Денис Шмыгаль пообещал, что Кабмин представит и подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год 15 сентября.