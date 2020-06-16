Стало известно, когда экономика Украины оправится от коронакризиса

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый – ожидаем уже рост", – сказал Петрашко.

В то же время такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться, подчеркнул министр.

"Понятно, что цифры по ВВП идут поквартально. Второй квартал, понятно, что будет в минусе. Мы видим, что существенно упал в апреле-мае сектор перевозки. Существенно упали грузоперевозки. Но грузоперевозки упали еще в январе-феврале этого года. Скорректировалась торговля. Мы видим фактически остановку авиаперевозок. Все, что касается пассажиропотока. Хорошая динамика сохраняется по агропроизводству, по сельскому хозяйству", – сказал Петрашко.

Он добавил, что тенденция с июня идет на улучшение.

"Мы видим, что идет открытие и торговых заведений. Есть оживление и процессов между областями. Поэтому все начинает более активно двигаться. Поэтому мы видим, что тенденция на улучшение идет", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВФ заявили, что падение ВВП Украины по итогам апреля 2020 года составит не 7,7%, как прогнозировалось ранее, а 8,2%. А вот рост зарплат по итогам года рекордно снизится.