В МАУ объяснили, как выплатят компенсации семьям жертв катастрофы Boeing в Иране

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что родственникам 11 погибших украинцев правительство выплатит 200 тысяч гривен компенсации, также должна быть выплата от страховой компании и выплата с иранской стороны после того, как будут завершены все необходимые процедуры.
Однако, по его словам, компенсации – это не быстрый процесс. Об этом сообщает lb.ua.
"Направлена нота по дипломатическим каналам – это очень важный аспект. Но у нас не должны быть завышенные ожидания. Это не быстрый процесс. Пока не будет установлен юридический факт катастрофы и происшествия, причины, пока не будет закрыто криминальное дело, не должны происходить никакие экономические действия", – сообщил Дыхне.
Он отметил, что страховая компания должна выплатить компенсацию всем пассажирам безотносительно гражданства.
"Но с учетом той юрисдикции, к которой они относятся, потому что в каждой стране разные правила, и в этом – сложность процесса. Я не очень хочу это комментировать, потому что я, во-первых, не юрист, а во-вторых, мы уже находимся в правовом процессе, в котором каждое слово будет оценено", – подчеркнул Дыхне.
Президент МАУ добавил, что рейс из Ирана страховала английская компания, однако раскрывать название фирмы он отказался.
Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что выплата компенсаций – это не быстрый процесс
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.
11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.
Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.
Кроме того, президент Владимир Зеленский пообещал в своем обращении, что все виновные будут наказаны, а семьи погибших получат компенсации. В свою очередь Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране.
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