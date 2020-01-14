В МАУ объяснили, как выплатят компенсации семьям жертв катастрофы Boeing в Иране

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что родственникам 11 погибших украинцев правительство выплатит 200 тысяч гривен компенсации, также должна быть выплата от страховой компании и выплата с иранской стороны после того, как будут завершены все необходимые процедуры.

Однако, по его словам, компенсации – это не быстрый процесс. Об этом сообщает lb.ua.

"Направлена нота по дипломатическим каналам – это очень важный аспект. Но у нас не должны быть завышенные ожидания. Это не быстрый процесс. Пока не будет установлен юридический факт катастрофы и происшествия, причины, пока не будет закрыто криминальное дело, не должны происходить никакие экономические действия", – сообщил Дыхне.

Он отметил, что страховая компания должна выплатить компенсацию всем пассажирам безотносительно гражданства.

"Но с учетом той юрисдикции, к которой они относятся, потому что в каждой стране разные правила, и в этом – сложность процесса. Я не очень хочу это комментировать, потому что я, во-первых, не юрист, а во-вторых, мы уже находимся в правовом процессе, в котором каждое слово будет оценено", – подчеркнул Дыхне.

Президент МАУ добавил, что рейс из Ирана страховала английская компания, однако раскрывать название фирмы он отказался.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что выплата компенсаций – это не быстрый процесс

Как сообщал OBOZREVATEL:

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