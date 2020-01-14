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14 января • обновлено в 15:02
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В МАУ объяснили, как выплатят компенсации семьям жертв катастрофы Boeing в Иране

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Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что родственникам 11 погибших украинцев правительство выплатит 200 тысяч гривен компенсации, также должна быть выплата от страховой компании и выплата с иранской стороны после того, как будут завершены все необходимые процедуры.

Однако, по его словам, компенсации – это не быстрый процесс. Об этом сообщает lb.ua.

"Направлена нота по дипломатическим каналам – это очень важный аспект. Но у нас не должны быть завышенные ожидания. Это не быстрый процесс. Пока не будет установлен юридический факт катастрофы и происшествия, причины, пока не будет закрыто криминальное дело, не должны происходить никакие экономические действия", – сообщил Дыхне.

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Он отметил, что страховая компания должна выплатить компенсацию всем пассажирам безотносительно гражданства.

"Но с учетом той юрисдикции, к которой они относятся, потому что в каждой стране разные правила, и в этом – сложность процесса. Я не очень хочу это комментировать, потому что я, во-первых, не юрист, а во-вторых, мы уже находимся в правовом процессе, в котором каждое слово будет оценено", – подчеркнул Дыхне.

Президент МАУ добавил, что рейс из Ирана страховала английская компания, однако раскрывать название фирмы он отказался.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что выплата компенсаций – это не быстрый процесс

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что выплата компенсаций – это не быстрый процесс

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

  • По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

  • 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

  • Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

  • Кроме того, президент Владимир Зеленский пообещал в своем обращении, что все виновные будут наказаны, а семьи погибших получат компенсации. В свою очередь Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Евгений Дыхне
Место
Украина
Тег
МАУ
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