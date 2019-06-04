"В любой момент вызовут доктора!" Российский политик жестко прошелся по олигархам-друзьям Путина

Российский политик Дмитрий Гудков высмеял олигархов из ближнего круга президента РФ Владимира Путина, которые регулярно жалуются на санкции США и показал, в каком жалком положении они оказались из-за дружбы с главным агрессором современного мира.

В частности, он прокомментировал слова одного из богатейших россиян Виктора Вексельберга, прозвучавшие в интервью Financial Times. "Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю свою семью в США. Я никогда не мог бы предвидеть ситуацию, в которой оказался. Да я богат. И да, я знаком с Путиным. Сейчас этого достаточно, чтобы попасть под санкции. Но многие встречались с ним, причем более регулярно, и многие имели больше тем для обсуждения с ним", – сказал тот.

Гудков подчеркнул, что такие слова сейчас может произнести "каждый первый российский "Форбс".

Виктор Вексельберг Argumentua.life

"Все стремились стать частью мировой элиты, а оказались просителями под окнами первого мира. Там свет, тепло и всегдашняя елка, но у двери стоит швейцар с огненным мечом, в красном трамповском галстуке", – с иронией отметил он.

По его словам, олигархи оказались в затруднительном положении из-за поведения российского руководства. "Со всеми своими миллиардами-триллионами, или сколько их там у него – Вексельберг внезапно оказался подпольным миллионером Корейко. Вроде и можно купить все, что пожелаешь, но в любой момент Путин может вызвать тебе доктора. И как, и куда? А главное – зачем?" – пояснил Гудков.

При этом он дал совет олигархам: "Я, наверное, тоже наивен в своем всегдашнем призыве. Но и прав при этом. Каждый олигарх может прямо сейчас сделать вклад в будущее. И это не покупка недвижимости в Майами. Это поддержка развития тех самых институтов. НКО, оппозиции – потому что только они, сдержки, противовесы и гражданское общество спасут от съедения. А оборотни все ближе, а глаза все краснее, а времени все меньше".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Против Вексельберга санкции были наложены из-за "ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России", а также из-за того, что "два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников" (речь шла о совладельце и управляющем директоре "Реновы" Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании "Т плюс" Борисе Вайнзихере).

Из-за санкций ему пришлось снижать доли в подконтрольных ему швейцарских компаниях до уровня ниже 50%. "Ренова" продала 14,6% акций компании Sulzer за 545 млн швейцарских франков ($568 млн) самой Sulzer. Деньги из-за ограничений были заблокированы на счетах в Швейцарии.

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