В Луганске уничтожили трамваи: сеть высмеяла провал 'ЛНР'

В оккупированном Луганске демонтировали трамвайные рельсы на улице Артема. На некоторых участках дорог трамвайных путей уже нет.

При этом жители города, которые поддерживали "ЛНР", теперь возмущены таким решением "властей". Об этом в Twitter сообщил блогер Денис Казанский.

"Движение "Луганская гвардия" возмущается уничтожением луганского трамвая. "Что останется нашим детям и внукам?" – вопрошают профессиональные новоросы. Благодаря вам, ничего не остается. И именно вы в этом виноваты", – пишет Казанский.

Пользователи сети также высмеяли провал "ЛНР".

"Но виновата все равно Украина. После 2014 у них Украина виновата во всех бедах", – заявила Tridognight.

"Нет "биндер" – нет рельс. Все честно", – иронизирует Kyrylo Polishchuk.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.