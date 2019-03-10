Квартиры от $3 тысяч: стало известно, как выборы президента влияют на цены в "ЛНР"

Во временно оккупированном Луганске катастрофически упали цены на жилье. Многие риэлторы не рекомендуют жителям города продавать свои квартиры до выборов президента Украины, надеясь что после марта ситуация изменится.

Об этом сообщает издание LIGA.net. По их информации, на сегодняшний день однокомнатная квартира в Луганске стоит всего три тысячи долларов.

В свою очередь, трехкомнатную квартиру в оккупированном городе можно приобрести всего за $9 тыс. долл. А цена двухкомнатной, меблированной, с ремонтом "под ключ" составляет $6-8 тыс. долл. При этом пустую квартиры, без мебели и бытовой техники в Луганске просто никто не покупает.

Анонимный источник LIGA.net также сообщил изданию, что сейчас в городе начали массово скупать жилье по дешевке приезжие из Крыма и России. Они пользуются огромным разрывом в ценах между РФ и ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители "ЛНР" все чаще жалуются на тотальную безработицу и экономический спад — на сегодняшний день зарплата населения там не превышает 100-150 долларов.

А ранее в оккупированной "Луганской народной республике" закрылся завод "Метипол", который находился в Алчевске.

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