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Квартиры от $3 тысяч: стало известно, как выборы президента влияют на цены в "ЛНР"

10.3тЧитать материал на украинском

Во временно оккупированном Луганске катастрофически упали цены на жилье. Многие риэлторы не рекомендуют жителям города продавать свои квартиры до выборов президента Украины, надеясь что после марта ситуация изменится.

Об этом сообщает издание LIGA.net. По их информации, на сегодняшний день однокомнатная квартира в Луганске стоит всего три тысячи долларов.

Квартиры от $3 тысяч: стало известно, как выборы президента влияют на цены в "ЛНР"

В свою очередь, трехкомнатную квартиру в оккупированном городе можно приобрести всего за $9 тыс. долл. А цена двухкомнатной, меблированной, с ремонтом "под ключ" составляет $6-8 тыс. долл. При этом пустую квартиры, без мебели и бытовой техники в Луганске просто никто не покупает.

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Анонимный источник LIGA.net также сообщил изданию, что сейчас в городе начали массово скупать жилье по дешевке приезжие из Крыма и России. Они пользуются огромным разрывом в ценах между РФ и ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители "ЛНР" все чаще жалуются на тотальную безработицу и экономический спад — на сегодняшний день зарплата населения там не превышает 100-150 долларов.

А ранее в оккупированной "Луганской народной республике" закрылся завод "Метипол", который находился в Алчевске.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Теги
экономикаНовости ЛНРквартира
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лугандоны, после марта для вас ничего не изменится. Скорее всего победит Порох, а при выбора в Верховну Раду жоппоблоковская срань, рыги, бабЮля и прочая погань пролетят как фанера. НИКТО в Украине НЕ ПОЗВОЛИТ ни Пороху, ни ВР сдаться на милость )(уйла (да Порох и сам этого никому не позволит). С другой стороны, никто в Украине НЕ ПОЗВОЛИТ ни Пороху, ни ВР положить жизни наших воинов, наших защитников за освобождение лугандоновских уродов. То есть, то положение что сложилось сейчас, продлится до тех пор, пока кацапстан не начнет разваливаться как куча дерьма. Для этого понадобится не один год. НО !!, даже если кацапстан свалит из лугандонии, то у государства Украина НЕТ !!!! НЕТ и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ денег на восстановление попиленных и украденных ВАМИ и кацапьем заводов, шахт, фабрик (ну разве только то, что Украина из кацапстана в виде репараций выбьет). И, даже если кацапы заплатят репарации, то НИКТО в здравом уме не будет восстанавливать нерентабельные шахты и допотопные заводы. На месте луганды будет строиться новая экономика. Но вам, уродам, в этой экономике места не будет. Просто потому, что в новой экономике кайло и отбойный молоток не котируются. А вы, тупень поганая, ни на что другое не обучены. Вот поэтому лугандония будет долгие и долгие годы сохнуть, чахнуть и дохнуть. А ваши квартиры, при этом, будут стоить все дешевле и дешевле. Потому что на кладбище никто жить не хочет. Кстати, не выживет там и кацапье с крысчанами, которые, как мухи на говно, слетаются на вашу дешевую недвижку. Не выживут они потому, что во-первых нарушили законы Украины, прокравшись без разрешения на оккупированную территорию, нарушили законы Украины, совершив незаконную покупку недвиги, а во-вторых, повыздыхают в луганде из за отсутствия работы (как иностранцы они будут полностью оплачивать жилищно-коммунальные платежи, детсад и учение своих детей, все медицинские услуги и прочее и прочее). А работа будет этим иностранцам предоставляться только в исключительных случаях, если не будет граждан Украины желающих занять это рабочее место. Так что валите на хрен из вашего лепрозория пока хоть что то платят за ваши норы. А когда будете валить, то плюйте почаще вверх или против ветра. Чтобы сморчки вам в рожу возвращались. Потому что валить вам приходится из за вашей собственной дури. Потому что вы сами на свою тупую башку это дерьмо накликали
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Михайлов Александр, Не сы, срань кацапская. Мне для тебя пеньковую веревку в бухту свернуть времени много не понадобится
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
чемодан собрал уже нацист?))))
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