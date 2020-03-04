В "ЛНР" шахтеры вымаливают зарплату из-за критической ситуации

На оккупированной территории Луганской области шахтеры написали коллективное обращение к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с просьбой выплатить долги по зарплатам.

Однако сотрудники шахты "Никанор-Новая" ГУП ЛНР "Центруголь" ответа не получили, сообщает в Twitter блогер Денис Казанский.

"Никанор-Новая" является единственной работающей шахтой в Перевальском районе, на ней работают не только жители города Зоринска, но и жители всех близлежащих поселков. Ситуация с выплатами зарплат печальная – две недели назад выплатили зарплату за август 2019 года", – говорится в обращении.

"Шахтеры из Зоринска пишут Пасечнику, вымаливая зарплату за прошлые годы. Интересно, празднуют ли они сегодня годовщину "русской весны"?" – прокомментировал ситуацию Казанский.

Шахтеры из Зоринска пишут Пасечнику, вымаливая зарплату за прошлые годы.



Интересно, празднуют ли они сегодня годовщину "русской весны"? pic.twitter.com/bk3lSA64LY — Денис Казанський (@den_kazansky) March 1, 2020

На оккупированной территории Луганской области шахтеры написали коллективное обращение к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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