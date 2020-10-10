В "ЛНР" мародеры разграбили отделение известного банка. Фото

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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В 'ЛНР' мародеры разграбили отделение известного банка. Фото

В оккупированном Алчевске Луганской области мародеры разграбили отделение бывшего "Укрсиббанка".

"Злоумышленников не остановили ни обшитые металлом двери и окна, ни решетки в дверях", – цитирует в Twitter блогер Денис Казанский слова местных жителей.

Очевидцы отметили, что вокруг места происшествия разбросаны чековые ленты, что еще стало добычей мародеров остается загадкой.

В Алчевске участились случаи мародерства и вандализма
В Алчевске участились случаи мародерства и вандализма

"Алчевск. Мародеры разграбили заброшенное отделение "Укрсиббанка". Русский мир принес нищету, беспредел и одичание", – прокомментировал инцидент блогер.

В Алчевске участились случаи мародерства и вандализма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

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