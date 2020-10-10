В 'ЛНР' мародеры разграбили отделение известного банка. Фото

В оккупированном Алчевске Луганской области мародеры разграбили отделение бывшего "Укрсиббанка".

"Злоумышленников не остановили ни обшитые металлом двери и окна, ни решетки в дверях", – цитирует в Twitter блогер Денис Казанский слова местных жителей.

Очевидцы отметили, что вокруг места происшествия разбросаны чековые ленты, что еще стало добычей мародеров остается загадкой.

"Алчевск. Мародеры разграбили заброшенное отделение "Укрсиббанка". Русский мир принес нищету, беспредел и одичание", – прокомментировал инцидент блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.