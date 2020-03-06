В "Л/ДНР" оккупанты ускорили темпы массового уничтожения заводов

Оккупационная администрация "ДНР" и "ЛНР" до 2024 года планирует завершить "реструктуризацию" предприятий угольной промышленности на подконтрольной им территории путем ликвидации и закрытия.

В частности, оккупанты намерены ликвидировать предприятия "Донбассугольреструктизация" и "Угольреструктизация" в состав которых, передавались материально-технические базы и оборудование убыточных и ликвидируемых предприятий угольной промышленности. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Кроме того, в Сорокино Луганской области оборудование предприятия "Юность", которое выпускало специализированную продукцию для ракетностроительной и аэрокосмической промышленности, полностью демонтировано и вывезено в Россию.

Также на "Дебальцевской станции электроснабжения", которая входит в состав местного железнодорожного узла, большая часть рабочих и сотрудников отправлена в неоплачиваемый отпуск.

Оперативные данные группы ИС за период 25-го февраля — 5-е марта 2020 года В период с 25-го февраля по 5-е марта с.г.... Опубликовано Костянтином Машовецем Среда, 4 марта 2020 г.

Оккупационная администрация "ДНР" и "ЛНР" до 2024 года планирует завершить "реструктуризацию" предприятий путем ликвидации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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