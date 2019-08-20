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"В лапах питекантропов": в "ДНР" признали провал с отжатым предприятием

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Назначенная террористами "ДНР" "администрация" захваченного украинского завода "Силур" нанесла предприятию ущерб в размере более 170 млн рублей (64 млн грн).

Такое заявление сделал так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Евгений Лавренов. На ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Вот наглядный пример того, как захватчики управляют отжатыми украинскими заводами. Захватить силой чужое имущество оказалось не тяжело. А вот управлять им ума уже не хватает. В итоге одно из успешных в прошлом предприятий Донецкой области, оказавшиеся в лапах питекантропов, теперь гененирует огромные долги", – написал он.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
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