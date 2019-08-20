"В лапах питекантропов": в "ДНР" признали провал с отжатым предприятием

Назначенная террористами "ДНР" "администрация" захваченного украинского завода "Силур" нанесла предприятию ущерб в размере более 170 млн рублей (64 млн грн).

Такое заявление сделал так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Евгений Лавренов. На ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Вот наглядный пример того, как захватчики управляют отжатыми украинскими заводами. Захватить силой чужое имущество оказалось не тяжело. А вот управлять им ума уже не хватает. В итоге одно из успешных в прошлом предприятий Донецкой области, оказавшиеся в лапах питекантропов, теперь гененирует огромные долги", – написал он.

ДНРовцы признали, что их так называемая "временная администрация", назначенная на отжатом у украинского собственника заводе "Силур", украла 152 млн рублей.



Теперь завод "Силур" передали россиянам. Интересно, сколько эти в итоге украдут? pic.twitter.com/PoWjT58uJD — Денис Казанський (@den_kazansky) August 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заподозрила трех украинцев в финансировании "ДНР/ЛНР". Они поставляли оборудование для шахт на неподконтрольной территории. А заработанные средства якобы шли на нужды боевиков.

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