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25 октября • обновлено в 23:01
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"В лапах олигархов": украинцы удивили мнением о связях Зеленского с Коломойским

2.7т Читать материал на украинском

Украинское общество не может дать однозначного ответа о том, сможет ли президент Владимир Зеленский избавиться от давления олигархов.

Об этом стало известно в студии "Свободы слова с Савиком Шустером", где свое мнение высказали украинцы разных возрастных и социальных категорий.

“На этой неделе в Financial Times вышел большой материал, посвященный Украине. Главный вопрос - сможет ли президент вырваться из лап олигархов. Вопрос остается без ответа - отношения между президентом и Игорем Коломойским” - сказал Шустер в прямом эфире.

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Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Затем ведущий обратился к студии: "Как вы считаете, президент Зеленский сможет избавиться от влияния олигархов?"

Четкого ответа не последовало. Вопрос разделил украинцев и табло показало результат 50 на 50.

Результаты опроса

Результаты опроса

Свобода слова с Савиком Шустером, прямой эфир

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно глава Офиса президента Андрей Богдан внезапно пошел против бизнесмена Игоря Коломойского, адвокатом которого он ранее был.

"Правая рука" Зеленского на встрече с послами стран G7 исключил возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, среди которых числится Коломойский.

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Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Игорь Коломойский Савик Шустер Владимир Зеленский
Место
Украина
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