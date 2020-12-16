В Крыму захотели решить проблему воды захватом Херсона: сеть высмеяла Царева

Бывший народный депутат Украины от "Партии регионов", сторонник "русского мира" Олег Царев заявил, что решить проблему дефицита пресной воды в Крыму можно захватом юга Украины.

"Один шаг – и дошли бы до Херсона. И тогда и пешая дорога, и вода в Крым", – заявил Царев. Об этом свидетельствует публикация в Twitter журналиста Дениса Казанского.

"Из-за дефицита воды в Крыму у оккупантов снова истерика. И как обычно, грозят новой войной Украине – мол, надо взять воду силой. Давно заметил, что "братский народ" угрожает Украине вообще в любой непонятной ситуации. Видимо, от родственных чувств", – отметил Казанский.

Заявление сторонника "русского мира" возмутило украинцев, и пользователи высмеяли Царева в сети.

"Возьмут от дохлого осла уши", "Ну не на турков же нападать", "Они нацисты, террористы и оккупанты", "Царева и Жириновского с Соловьевым при наступлении на Украину поставить в первую шеренгу", – пишут в Twitter.

Сторонник "русского мира" заявил, что Россия "за один шаг дошла бы" до юга Украины Twitter Дениса Казанского

Сторонник "русского мира" заявил, что Россия "за один шаг дошла бы" до юга Украины Twitter Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя. Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором.

Бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.