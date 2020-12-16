В Крыму захотели решить проблему воды захватом Херсона: сеть высмеяла истерику Царева

Бывший народный депутат Украины от "Партии регионов", сторонник "русского мира" Олег Царев заявил, что решить проблему дефицита пресной воды в Крыму можно захватом юга Украины.

"Один шаг – и дошли бы до Херсона. И тогда и пешая дорога, и вода в Крым", – заявил Царев. Об этом свидетельствует публикация в Twitter журналиста Дениса Казанского.

"Из-за дефицита воды в Крыму у оккупантов снова истерика. И как обычно, грозят новой войной Украине – мол, надо взять воду силой. Давно заметил, что "братский народ" угрожает Украине вообще в любой непонятной ситуации. Видимо, от родственных чувств", – отметил Казанский.

Заявление сторонника "русского мира" возмутило украинцев, и пользователи высмеяли Царева в сети.

"Возьмут от дохлого осла уши", "Ну не на турков же нападать", "Они нацисты, террористы и оккупанты", "Царева и Жириновского с Соловьевым при наступлении на Украину поставить в первую шеренгу", – пишут в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя. Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором.

Бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.