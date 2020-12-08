В Крыму заберут у местных жителей всю "ничейную" недвижимость

Роман Груша Экономика 11:49, 8.12.2020 Обновлено: 11:49, 8.12.2020

В Крыму "ничейную" недвижимость будут изымать и признавать муниципальной собственностью через суд.

Бесхозное имущество могут признать муниципальным по истечении года с момента постановки на учет. Об этом сообщил "заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма" Алексей Костин, передает "Крымское информагентство".

По его словам, чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право собственности на имущество.

"Не стоит забывать и об особенностях, предусмотренных республиканским законодательством. Оно прямо относит бесхозяйные инженерные сети, например, газопроводы и линии электропередач, предназначенные для обеспечения функционирования объектов социальной, производственной и общественной инфраструктуры, а также автодороги регионального и межмуниципального значения к собственности Крыма", – резюмировал Костин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

В итоге владельцам земельных участков, расположенных в так называемой приграничной зоне Крыма, не имеющим российского гражданства, нужно избавиться от них до марта 2021 года.

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