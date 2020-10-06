В Крыму начали выкачивать песок, что грозит экологической катастрофой
В аннексированном Россией Крыму взялись за добычу песка на озере Донузлав (крупнейшее озеро Черноморского района). Действия оккупантов угрожают пляжам западного побережья полуострова.
Против действий "местных властей" выступали экологи и местные жители, однако это не остановило добычу. Об этом сообщают "Крым.Реалии".
В частности, предприятие "Крымские морские порты" намерено взять в пользование судно "с предоставлением услуг по управлению и эксплуатации персоналом судовладельца для нужд "Евпаторийского торгового порта".
Корабль будут использовать для добычи и перемещения песка в карьере озера Донузлав "на основании лицензии на право пользования недрами".
Предполагается, что работа судна обеспечит бесперебойную разработку песчаного карьера в границах Горного отвода на Донузлавском месторождении строительных песков.
В ГУП "Крымские морские порты" отказались предоставить комментарий по поводу данной ситуации.
При этом еще в 2014 году "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждал, что добыча песка на озере Донузлав полностью остановлена. То же самое он заявил и в 2020 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.